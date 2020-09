Samuel Caveira, de Tefé (AM), é atração no Money Belt Pro em outubro

O lutador amazonense Samuel “Caveira” Silva vai disputar, no dia 10 de outubro, em Curitiba, o Money Belt Pro. A nova organização de MMA do Sul do Brasil promete grandes combates e o atleta nascido no município de Tefé (a 575 quilômetros de Manaus) buscará a sua quinta vitória consecutiva lutando desta vez na divisão dos leves (até 70 kg) contra Bruno Sá (Santa Catarina).

“Graças a Deus vou lutar nesse ano ainda, pois por um momento achei que não iria mais. Estou morando aqui em Curitiba e apareceu essa oportunidade de lutar o Money Belt Pro, evento novo que está surgindo e promete muito”, disse o atleta de 24 anos.

Trajetória – Revelado em Tefé, Samuel Caveira veio para Manaus e treinava na conceituada equipe SD System, de Sammy Dias, época em que competia pelo peso pena (até 66 kg). Desde 2018, ele integra a Evolução Thai, equipe paranaense dirigida por André Dida, Wanderley Silva e outras feras do UFC. A “carcaça” mudou e a divisão agora é uma acima.

Em Curitiba, a evolução no esporte foi significativa e hoje o amazonense tem um cartel com sete vitórias e três derrotas. Apesar disso, ele lamenta a falta de patrocínios que possibilitem uma preparação à altura do desafio de lutar num mercado bastante competitivo no MMA.

“Não está fácil nessa época, com tudo que está acontecendo aí no mundo, então estou procurando patrocínio para me ajudar na preparação para essa luta. Estou crescendo, a carcaça mudou e estou vindo de quatro vitórias seguidas no primeiro round”, comentou o guerreiro do Amazonas.

Dias melhores virão – Apesar da pandemia, Samuel Caveira considera que muita coisa boa está acontecendo. Ele recebe apoios pontuais, mas reconhece que o novo coronavírus é um adversário duro, uma vez que os eventos ficaram paralisados desde março.

“A pandemia atrapalhou muito, e a falta de um patrocínio fixo para se manter ainda é um problema. Mas estou bem e feliz aqui, e sei que muitas coisas boas estão para acontecer. Estou treinando muito, evolui bastante desde que vim para cá, pois treino com os melhores”, concluiu o atleta de Tefé.

*Com informações de www.emanuelsports.com.br/Foto: Divulgação