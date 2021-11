Tefé: campeonato de Motocross, o Rei da Praia acontece neste domingo(07), na Ponta Branca

A Prefeitura de Tefé promove neste domingo (7) na Praia da Ponta Branca mais um campeonato de MotoCross, agora com o desafio entre pilotos de Tefé e Manaus e de outros municípios, que disputam o titulo de O Rei da Praia.

A competição começa ás 13hs com disputas em 5 categorias entre Nacional A e B, Força Livre 1 e 2 e Velocross com a premiações e troféus.

As últimas disputas de MotoCross na praia reuniram pilotos de Coari e Tefé e contou com a participação do prefeito Nicson Marreira que chegou a dar uma volta na pista como forma de incentivo ao esporte que vem crescendo a cada dia em Tefé.

O evento tem organização da Coordenação Municipal de Esportes e Lazer (Semjudel) e Associação de MotoCross de Tefé, com apoio do Dep. estadual Abdala Fraxe, da Secretaria de Produção e Abastecimento (Sempa), Guarda Municipal, Intrams, patrocínios de empresários e do comércio local, e realização da Prefeitura de Tefé.

Então prepare-se mais uma vez para se divertir com o ronco dos motores e muitas manobras radicais com os pilotos do Rei da Praia.

*Com informações da assessoria