Tefé marca presença na abertura dos Jogos Escolares do Amazonas em Coari

A delegação de Tefé está entre os destaques da abertura oficial da 47ª edição dos Jogos Escolares do Amazonas (JEAs) – Polo IV, que acontece nesta segunda-feira (25), no município de Coari, interior do Amazonas. Jovens atletas tefeenses participam das competições de futsal e handebol, levando talento, garra e o nome do município para uma das maiores competições estudantis da região.

A programação esportiva iniciou durante a tarde com partidas realizadas nos ginásios Antônio Mariano e Luiz Coelho, envolvendo equipes de Coari, Tefé, Codajás, Uarini e Alvarães. Entre os confrontos mais aguardados estão os jogos da Seleção de Tefé contra a Seleção de Coari nas categorias juvenis.

A cerimônia oficial de abertura acontece às 18h, no Ginásio Geraldo Granjeiro, reunindo atletas, autoridades e torcedores em um momento de celebração do esporte estudantil amazonense. Com o tema “Superar, incluir e vencer”, os JEAs reforçam a importância do esporte como ferramenta de inclusão social, disciplina e incentivo aos jovens talentos do interior do estado.

A Prefeitura de Coari confirmou apoio total à realização do evento, que transforma o município no centro das atenções esportivas da região durante os dias de competição.