Tefé: prefeitura promove campeonato de Voleibol

A Prefeitura de Tefé por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Semjudel), em parceria com a organização da Associação de Voleibol de Tefé (AVT), está realizando o Campeonato 4×4 de Voleibol. Na edição deste ano, participam seis equipes femininas e 10 masculinas com jogos realizados no ginásio poliesportivo Sebastião Urbano de Lima, no bairro do Abial, em todos os sábados a partir das 14h.

“Estamos honrando com nossos compromissos de campanha, atendendo à solicitação da associação e cumprindo com nosso papel para desenvolver mais ainda o voleibol tefeense”, destacou o secretário de esporte e lazer, Josué Dantas, que tem acompanhado de perto todas as partidas.

Segundo o presidente da AVT, Junior Bilicão, “sem o apoio do prefeito Nicson Marreira, não poderíamos novamente realizar esse campeonato que muito contribui para trazer os jovens à prática esportiva. Sem esse apoio, nosso campeonato não iria acontecer, e hoje podemos disputar nossos jogos em um belo ginásio recuperado e mais estruturado para atender jogadores e o público”.

*Com informações da assessoria/Fotos: SEMJUDEL