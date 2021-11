No último final de semana aconteceram os jogos do grupo 19 da Copa dos Rios Sub – 23. O evento foi realizado no município de Uarini, entre as equipes de Tefé, Coari, Maraã e a seleção da casa.

O primeiro colocado desse grupo foi a seleção de Uarini, que venceu a seleção de Coari, na sexta, por 2×1, no sábado venceu Maraã por 4×0 e no domingo, conquistou a classificação vencendo Tefé por 3×1.

A data e os locais dos próximos jogos aínda serão definidos.

Foto: Divulgação