Tradução técnica: entendendo seus conceitos e desafios

O complexo mundo da tradução se depara sempre com novidades, por mais antiga que seja essa área. Desde o início da língua falada, profissionais vêm estudando o maior número de formas de comunicação possível. Se não existisse tradução, não poderíamos aprender uma segunda língua, muito menos uma terceira. Não haveria a possibilidade de contato e entendimento de outras culturas.

Ao longo do tempo, juntamente com a linguagem, a tradução foi se desenvolvendo. Quanto mais a linguagem crescia, quanto mais novas formas de expressão surgiam, mais a tradução as acompanhava. Naturalmente, a linguagem técnica deu origem à tradução técnica, uma categoria essencial e de mecanismos extremamentes interessantes.

Considerando os mais diversos fatores como execução, finalidade e público-alvo, a tradução técnica engloba um complexo sistema. As áreas do conhecimento são as mais amplas e diversificadas nos dias de hoje, contendo termos extremamente específicos. Agora, vamos imaginar que para cada termo existente, há, também, uma tradução equivalente em outros idiomas. Vemos traduções técnicas diariamente, não só necessariamente no ambiente profissional. Alguns exemplos disso são:

• Bulas médicas

• Manuais de instruções

• Rótulos

• Artigos científicos

• Mapas

• Normas, treinamento e código de conduta

É dever do tradutor técnico aprofundar-se nesse universo, provendo o maior entendimento possível para quem está lendo um documento, arquivo, ou qualquer um dos citados acima em segunda mão.

Para isso, deve-se ir além da tradicional tradução e conhecimento extenso nos dois idiomas, tanto o original quanto o traduzido. O desafio baseia-se em manter o conteúdo primário, conservando com fidelidade suas nuances, expressões, jargões e abreviações, muitas vezes não existentes na língua traduzida. Em adição ao embasamento em gramática e vocabulário, cabe ao tradutor conhecer fundamentos culturais e estudos específicos da área. Ele também deve possuir destreza no quesito interpretação, sendo capaz de expressar as ideias originais de um texto-fonte. Digamos que se o texto apresenta muita repetição de palavras, esse traduzido irá reproduzir o mesmo, mantendo sempre a veracidade da obra.

Percebe-se, portanto, que um bom tradutor técnico não irá sempre fazer um bom trabalho. Tudo depende da área de abordagem. Um tradutor com experiência na ciência agronômica seria mais indicado para uma demanda sobre agronomia. Pode-se ser ainda mais específico; um tradutor com experiência no campo de cultivo de milho é o mais indicado para um trabalho com este mesmo tema, pois ele conhece os processos culturais e científicos que o envolvem.

Em conclusão, vê-se que essas tantas diversas áreas do conhecimento representam um grande desafio para o mundo da tradução, e requer profissionais estudiosos, com aptidão, e astutos para encará-lo.