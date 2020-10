5 kg de skunk são apreendidos em saco de fibra no porto de Coari

Cerca de cinco quilos de maconha do tipo skunk foram apreendidas na manhã desta quinta-feira (15), em um saco de fibra com castanhas no porto do município de Coari.

Conforme a polícia, a apreensão ocorreu por volta das 7h, quando os policiais militares receberam denúncia informando que um infrator havia deixado um saco de fibra com drogas no setor encomendas em um barco recreio que estava no porto.

Os policiais militares foram até a embarcação e tiveram êxito na localização e apreensão de 5,400 kg de droga que foi apreendido e conduzido para a 10a Delegacia de Polícia Civil onde foi apresentado.

O infrator não foi localizado, e as investigações ficaram a cargo da Polícia Civil.