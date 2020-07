Alvarães: Quarteto é preso por posse de arma de fogo, munições, consumo de entorpecentes, desordem e vadiagem

Quatro homens, com idades entre 16 a 20 anos, foram presas no sábado(25), sob a acusação de posse de arma de fogo, munições, armas brancas, consumo de entorpecentes, desordem e vadiagem. O fato aconteceu em local conhecido como “Vizaginha”em Alvarães/Am.

Policiais Militares receberam uma denúncia, via linha direta, informando que o elemento conhecido como “Dedê”, de 16 anos estaria na quadra juntamente com M. C. C, 19 anos, R. M. S 23 e M.M.S de 20 anos. De imediato a guarnição foi até o local e constatou a veracidade da informação. No momento da abordagem foram encontradas munições, e após serem questionados, “Dede” informou que teria mais munições em sua residência.

Os policiais, com o apoio da Polícia Civil, foram até a residência, onde encontraram uma arma tipo espingarda calibre 32 e 68 munições intactas, um litro de vodka e vários pertences de origem duvidosa, 05 cartões magnéticos do Bradesco, uma caixinha de som JBL, perfume, fone de ouvido, carregador de celular, um cordão de cor amarela e quatro reais em espécie.

Moradores do bairro informaram que já foram feitos vários registros de boletim de ocorrências contra “Dedê” pela prática de furtos e roubos o na cidade.

Os acusados foram apresentados na delegacia local para os procedimentos cabíveis.

*Com informações do 3º BPM/Tefé