Em ação conjunta, policiais do 7º GPM detêm dupla por tráfico de drogas no município de Juruá

Policiais do 7º grupamento de polícia militar (GPM), do 3º Batalhão de Polícia Militar, em ação conjunta com a polícia civil, detiveram, na manhã de sexta-feira, 08 de janeiro, dois homens, de 20 e 22 anos, por tráfico de drogas e associação ao tráfico, na rua Emília Israel, bairro São Francisco, no município de Juruá, a 661 quilômetros de Manaus.

Após várias denúncias, os policiais militares, civis e guardas municipais passaram a observar a movimentação intensa na casa dos denunciados. Foi montada uma operação conjunta, onde as equipes ficaram em uma certa distância observando as ações.

Um cidadão foi visto pegando algo pela porta de entrada da casa, então, os policiais se aproximaram e anunciaram uma abordagem. Na revista pessoal, foi encontrada uma porção de suposto entorpecente com características de pasta base de cocaína.

No interior do imóvel, infratores tentavam esconder a suposta droga, porém, foram impedidos.

Durante as buscas, foram encontrados 176g de substância supostamente entorpecente tipo pasta base de cocaína (em pedra), 192 trouxinhas de substância supostamente entorpecente tipo pasta base de cocaína, 180g de suposta maconha, 63 trouxinhas de suposta maconha, 37g de suposta cocaína em pedra, dez trouxinhas de suposta cocaína em pó e material para embalagem da droga.

Além dos entorpecentes, foram apreendidos, ainda, dinheiro no valor de r$ 777, dois televisores, uma balança de precisão, um aparelho celular e uma motocicleta cor vermelha.

Ao final, os envolvidos foram conduzidos para o 70° distrito interativo de polícia (DIP), juntamente com todo material apreendido, para os procedimentos cabíveis.

Com informações do 3º BPM/Tefé Foto: Divulgação