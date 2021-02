Em Fonte Boa, PM estoura “boca de fumo” e prende mulher por tráfico de drogas

Policiais militares do 5° GPM, pertencente a circunscrição territorial do 3° Batalhão de Polícia Militar detiveram na madrugada desta quarta-feira, 17, G. L. F. de 38 anos por tráfico de drogas.

Em posse da mesma foram encontradas trinta “trouxinhas” de uma substância supostamente entorpecente do tipo pasta à base de cocaína, R$ 70,00 (setenta reais), e objetos que possivelmente são produtos da troca com usuários de drogas. Fato ocorrido em uma residência na rua Berlarmino Lins em Fonte Boa-AM.

Os policiais há algum tempo vinham recebendo denúncias de populares a respeito do comércio ilegal de drogas no local, e após ser verificada a movimentação na casa, os Policiais lograram êxito no flagrante do ilícito.

Foi dada voz de prisão à infratora sendo apresentada na 55ª Delegacia Interativa de Polícia de Fonte Boa para as providências cabíveis.

*Com informações do 3° BPM/Tefé Foto: Divulgação