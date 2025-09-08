Fuga em Fonte Boa: Polícia recaptura dois dos quatro detentos que escaparam da delegacia

O município de Fonte Boa, no interior do Amazonas, viveu momentos de tensão neste fim de semana após a fuga de quatro detentos da Delegacia Integrada de Polícia (55º DIP).
Segundo informações, os detentos forçaram a grade e romperam um portão de ferro, conseguindo escapar sem serem percebidos pela vigilância. As circunstâncias da fuga ainda estão sob investigação.
A notícia gerou apreensão entre os moradores, que temiam assaltos e invasões domiciliares por parte dos fugitivos.
Diante do ocorrido, as Polícias Civil e Militar, com apoio da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Mobilidade Urbana (SMSP), deflagraram a Operação de Busca e Apreensão de Detentos Fugitivos. O secretário municipal de Segurança, tenente Fabrício Ferreira, confirmou a fuga em nota oficial e pediu a colaboração da população.
“Caso alguém tenha qualquer informação sobre o paradeiro destes detentos, por favor, comunique-nos imediatamente”, solicitou o secretário.
Os foragidos identificados foram:
- Josué Rodrigues Coelho (vulgo Josy)
- Gilson Maciel Gomes (vulgo Peladinho)
- Tony Silva Arão (vulgo Lobato)
- Riblise Pinheiro Coelho (vulgo Ratinho)
Dois detentos recapturados no domingo (7)
Por volta das 11h deste domingo (7), a Polícia Militar conseguiu recapturar dois dos quatro fugitivos após denúncias feitas por populares.
A primeira prisão ocorreu na rua Mineruá, quando os policiais avistaram Tony Silva Arão, o “Lobato”, que tentou fugir, mas foi alcançado e reconduzido ao DIP.
Pouco tempo depois, novas informações levaram os agentes até a rua “Deus é Pai”, no bairro Açacú, onde Gilson Maciel Gomes, o “Peladinho”, foi encontrado escondido na casa de seus pais. Ele também foi capturado e levado de volta à delegacia.
As buscas continuam para localizar os dois fugitivos que seguem foragidos. A polícia reforçou o apelo à população para que colabore com informações que possam auxiliar na captura dos demais detentos.
*Com informações Fonte Boa em Tempo