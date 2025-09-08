Fuga em Fonte Boa: Polícia recaptura dois dos quatro detentos que escaparam da delegacia

O município de Fonte Boa, no interior do Amazonas, viveu momentos de tensão neste fim de semana após a fuga de quatro detentos da Delegacia Integrada de Polícia (55º DIP).

Segundo informações, os detentos forçaram a grade e romperam um portão de ferro, conseguindo escapar sem serem percebidos pela vigilância. As circunstâncias da fuga ainda estão sob investigação.

A notícia gerou apreensão entre os moradores, que temiam assaltos e invasões domiciliares por parte dos fugitivos.

Diante do ocorrido, as Polícias Civil e Militar, com apoio da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Mobilidade Urbana (SMSP), deflagraram a Operação de Busca e Apreensão de Detentos Fugitivos. O secretário municipal de Segurança, tenente Fabrício Ferreira, confirmou a fuga em nota oficial e pediu a colaboração da população.

“Caso alguém tenha qualquer informação sobre o paradeiro destes detentos, por favor, comunique-nos imediatamente”, solicitou o secretário.

Os foragidos identificados foram:

Josué Rodrigues Coelho (vulgo Josy) Gilson Maciel Gomes (vulgo Peladinho) Tony Silva Arão (vulgo Lobato) Riblise Pinheiro Coelho (vulgo Ratinho)

Dois detentos recapturados no domingo (7)

Por volta das 11h deste domingo (7), a Polícia Militar conseguiu recapturar dois dos quatro fugitivos após denúncias feitas por populares.

A primeira prisão ocorreu na rua Mineruá, quando os policiais avistaram Tony Silva Arão, o “Lobato”, que tentou fugir, mas foi alcançado e reconduzido ao DIP.

Pouco tempo depois, novas informações levaram os agentes até a rua “Deus é Pai”, no bairro Açacú, onde Gilson Maciel Gomes, o “Peladinho”, foi encontrado escondido na casa de seus pais. Ele também foi capturado e levado de volta à delegacia.

As buscas continuam para localizar os dois fugitivos que seguem foragidos. A polícia reforçou o apelo à população para que colabore com informações que possam auxiliar na captura dos demais detentos.

*Com informações Fonte Boa em Tempo