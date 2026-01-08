Idoso de 71 anos é preso por manter filhos em condições insalubres em Carauari

Um homem de 71 anos foi preso por maus-tratos contra os próprios filhos, na terça-feira (6), no município de Carauari, a 788 quilômetros de Manaus. As vítimas são três adolescentes, com idades de 12, 14 e 16 anos, sendo que o mais novo possui deficiência intelectual.

A prisão foi realizada pela Polícia Civil do Amazonas, por meio da 65ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), após uma nova visita do Conselho Tutelar à residência da família. No local, os conselheiros encontraram condições consideradas insalubres e sem qualquer higiene, o que caracterizou situação de flagrante.

Segundo a delegada Renata Viana, a família já era acompanhada pelo Conselho Tutelar e pelo Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) devido a denúncias recorrentes de maus-tratos.

“Os órgãos de proteção já vinham realizando visitas e orientações, mas o responsável não cumpria as determinações estabelecidas”, explicou a delegada.

Ainda conforme a investigação, havia relatos de que o adolescente de 12 anos não tomava banho regularmente e, quando o fazia, utilizava uma vala localizada em frente à residência.

Durante a vistoria realizada na terça-feira, os agentes constataram que o adolescente com deficiência estava sem higiene, usando roupas sujas de urina e dormindo no chão, sobre uma almofada em condições precárias.

No imóvel, também funcionava um bar de forma irregular, onde ocorria aglomeração frequente de pessoas alcoolizadas, expondo os adolescentes a situações de risco.

Além do flagrante por maus-tratos, a Polícia Civil instaurou outro procedimento para apurar um possível caso de estupro de vulnerável, que teria sido cometido por um frequentador do bar.

Procedimentos legais

O homem foi autuado por maus-tratos, passará por audiência de custódia e permanecerá à disposição da Justiça.