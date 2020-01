Maraã: após agredir a esposa, homem é preso por tentativa de homicídio e lesão corporal

R.N.V. de 44 anos foi preso na quarta-feira, 22, por policiais militares do município de Maraã/Am, sob a acusação de agressão e lesão corporal grave contra as esposa V.R.B. de 69 anos.

Após serem acionados pela vítima, os policiais se deslocaram até a residência do casal, para efetuar a prisão do infrator, tendo em vista que a esposa estava com cortes profundos na cabeça e no braço, ferimentos feitos com um gogó de garrafa.

O infrator foi detido no quintal de sua casa, estava com um pedaço de madeira na mão, as roupas sujas de sangue e com dois dedos de sua mão cortados. Segundo os vizinhos, eles interviram evitando que o infrator matasse a vítima.

Foi dado voz de prisão ao agressor e ambos foram conduzidos ao Pronto Socorro Municipal, onde a vítima passou por cirurgia de reconstituição de vasos sanguíneos e tendão. Enquanto que o infrator também foi atendido e após a realização dos primeiros socorros e conduzido ao 60° DIP.

Foto: Divulgação/PM