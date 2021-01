No interior, cinco pessoas são presas e quatro armas de fogo apreendidas

Entre a quarta-feira (13/01) e a madrugada de hoje (14/01), a Polícia Militar do Amazonas (PMAM) prendeu cinco suspeitos de crimes de homicídio e porte ilegal de arma de fogo. As prisões foram registradas em dois municípios do interior do estado. Os militares também retiraram de circulação quatro armas de fogo e apreenderam 17 munições que estavam em posse dos suspeitos.

No município de Iranduba, um homem de 23 anos foi detido por policiais da Força Tática por porte ilegal de arma de fogo, na rua 7, bairro Cidade Nova, Distrito de Cacau Pirêra. Segundo os policiais, a equipe recebeu denúncias de que o homem estaria armado. A guarnição constatou a denúncia e apreendeu uma arma de fogo, calibre 32 e seis munições intactas. O infrator possuía passagens pela polícia por roubo, homicídio e porte ilegal de arma de fogo.

No município de Envira, um homem de 58 anos foi preso por volta das 20h, pela Polícia Militar, na zona rural da cidade. A equipe recebeu informações de que havia acontecido um homicídio na região. Ao chegar ao local, a guarnição constatou a veracidade da denúncia. O mesmo foi levado à delegacia do município para os procedimentos cabíveis.