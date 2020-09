No município de Alvarães, PM detém homem em posse de armas e drogas

Policiais militares do 1º Grupamento da Polícia Militar (GPM), detiveram na manhã desta sexta-feira (18/09), um homem em posse de arma de fogo e drogas, no município de Alvarães, distante a 664 km de Manaus.

Os policiais receberam uma denúncia, via linha direta, informando que um homem estava com entorpecentes numa pousada do município. A equipe já havia recebido outras denúncias contra a cidadão mencionado, onde relataram que ele tinha em sua posse uma arma de fogo, tipo revólver.

Durante a revista no recinto foram encontrados com ele 10 trouxinhas de supostamente maconha tipo Skank e uma trouxinha de supostamente cocaína em pó, além de um revólver calibre 32 com numeração parcialmente suprimida.

Foto: Divulgação/PM