Operação ‘Juízo Final’ prende 11 pessoas por tráfico de drogas em Uarini

Uma operação prendeu 11 pessoas envolvidas com o tráfico de drogas no município de Uarini (a 565 quilômetros de Manaus). A ação, denominada Operação Juízo Final, foi deflagrada pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da 58ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Uarini, com o apoio da 80ª DIP de Beruri e da Guarda Civil Municipal, na terça-feira (11/11).

Durante a operação, foram cumpridos mandados de prisão preventiva e temporária, além de sete mandados de busca e apreensão. Quatro homens também foram presos em flagrante por tráfico de drogas. As ações ocorreram no bairro Novo, região central da cidade, onde os policiais apreenderam veículos com chassis adulterados, drogas como maconha do tipo skunk e cocaína, além de armas de fogo.

De acordo com a delegada Brenda Viana, responsável pela operação, o principal alvo era Jonatham dos Remédios, de 32 anos, conhecido como “Dom”, apontado como líder de uma das organizações criminosas que atuam na região. O suspeito, no entanto, conseguiu fugir. “Fomos a duas residências ligadas a ele, mas encontramos apenas a esposa, de 28 anos, que também possuía mandado de prisão por tráfico e associação para o tráfico. Ela foi presa. Na outra casa, flagramos suspeitos preparando drogas para a comercialização”, explicou a delegada.

Segundo as investigações, parte dos homens presos em flagrante são parentes da esposa de “Dom”. O grupo seria responsável por recrutar jovens e adolescentes para a venda de entorpecentes, além de integrar uma facção criminosa que abastecia o comércio ilegal de drogas no município.

Durante as diligências, a polícia também apreendeu uma espingarda na casa de um dos investigados, que foi autuado por posse ilegal de arma de fogo.

Todos os presos responderão pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e corrupção de menores, permanecendo à disposição da Justiça.