PM prende 17 pessoas e apreende entorpecentes no interior do estado

Durante o final de semana, a Polícia Militar do Amazonas (PMAM) prendeu 17 pessoas em municípios do interior do estado. Ocorrências de crimes de tráfico de drogas, homicídio, porte ilegal de arma de fogo, roubo, furto, violência doméstica e receptação foram registradas em 11 municípios.

Durante as diligências, os militares apreenderam seis tabletes e 98 porções ou trouxinhas de drogas, três armas de fogo, dois aparelhos celulares e dinheiro. Duas motocicletas com restrição de roubo foram recuperadas.

Em Parintins, seis tabletes de maconha foram apreendidos em uma balsa oriunda de Manaus, nesta segunda-feira (19/10). Conforme a Polícia, a droga foi encontrada por cães farejadores dentro de um bebedouro.

Em Boca do Acre, militares da 5ª Companhia Independente de Polícia Militar prenderam três pessoas, em diferentes localidades do município, por tráfico de drogas. Durante as ocorrências, foram apreendidas porções de pasta base de cocaína e maconha, além de um aparelho celular.