Polícia apreende 385 tabletes de drogas em ramal em Japurá

Policiais Militares apreenderam 385 tabletes de droga tipo skunk na tarde desta quarta-feira (2), em uma área de mata no ramal Dona Marta, município de Japurá. Na ocasião, ninguém foi preso.

Conforme o 4° Grupamento da Polícia Militar do Amazonas (4°GPM/3°BPM) em Operação conjunta com Policiais Civis, a apreensão ocorreu por volta das 17h, quando a guarnição recebeu uma informação anônima de que no Ramal Dona Marta havia sacolas grandes, possivelmente contendo entorpecentes em meia a mata fechada em um local de difícil acesso.

De imediato foi montado uma Operação da Policia Militar em conjunto com o Delegado de Policia Civil para averiguar a veracidade da denúncia. A equipe fez o adentramento na mata fechada se depararam com 33 bolsas de cor preta em meio a vegetação. A suspeita é que os infratores ao perceberem a presença da equipe policial evadiram-se do local tomando rumo ignorado.

Diante dos fatos, todo o material foi conduzido ao 59° Distrito Integrado de Polícia (DIP) do Município de Japurá para procedimentos cabíveis.