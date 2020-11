TEFÉ Dez tabletes de skunk são apreendidos em embarcação

Um pouco mais de 16 kg de drogas foram apreendidos na noite desta sexta-feira (6), em uma embarcação no porto do município de Tefé.

Por volta das 18h50, policiais militares da Força Tática do 3° BPM, “Batalhão Solimões”, receberam denúncia por Whatsapp que numa embarcação tipo lancha, que faz linha do município de Japurá para o município de Tefé, estaria vindo duas mulheres transportando duas malas com drogas.

De imediato os policiais se deslocaram para o porto da cidade onde fica a balsa que ancoram as lanchas expresso. A embarcação estava ancorando, porém alguns passageiros já haviam saído, inclusive as supostas traficantes, que ao perceber a presença dos policiais evadiram-se abandonado as malas ainda no momento do despacho de bagagens.

Em seguida foram realizadas revistas nas bagagens dos passageiros e em duas malas vermelhas que haviam sido abandonadas sendo encontrados cinco tabletes em uma e na outra mais cinco tabletes, totalizando a quantia de 10 tabletes de substância entorpecente supostamente maconha tipo skunk.

A droga apreendida foi pesada totalizando 16,106 kg e seguiu os trâmites de apresentação na 5ª Delegacia Interativa de Polícia de Tefé perante a Autoridade Policial para os procedimentos cabíveis.

Foto: Divulgação