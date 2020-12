Tefé: Homem é preso com arma de fogo após resistir a prisão

Na noite do dia 24, policiais do Batalhão Solimões, prenderam um homem com arma de fogo em via pública. Fato ocorrido na rua Emaús, bairro Jerusalém em Tefé-AM.

Os Policiais receberam denúncia através de populares e ao chegarem no local informado verificaram ser verdade, o tal supeito ainda tentou evadir porém foi pego. No ato da detenção o mesmo resistiu a prisão sendo necessário o uso progressivo dos meios para contê-lo.

Após ser imobilizado, o infrator foi conduzido e apresentado na 5ª Delegacia Interativa de Polícia de Tefé para os procedimentos cabíveis.

*Com informações do 3º BPM/Tefé Foto: Divulgação