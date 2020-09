Átila afirma que mesmo com redução, auxilio emergencial ameniza as dificuldades dos beneficiários

Em texto publicado nas redes sociais, o Dep. Federal Átila Lins lamentou a redução do valor do auxílio emergencial, porém afirmou que mesmo com um valor menor, o benefício suaviza as dificuldades daquele que precisam.

Veja a publicação na íntegra:

“Confirmada prorrogação do auxílio emergencial do governo federal, por mais quatro meses. Aliás, venho falando há vários dias que esse assunto estava decidido e que o presidente Bolsonaro estava esperando o melhor momento para fazer o anúncio. O meu partido Progressista, cujos líderes Arthur Lira e Ricardo Barros, que é o líder do governo ao lado do presidente do PP, senador Ciro Nogueira, tiveram participação decisiva na definição do auxílio. Lamentamos que o valor tenha sido reduzido de 600 reais para 300 reais, mas, em se tratando de necessidades de milhões de brasileiros, essa é uma ajuda que com certeza suavizará as prementes dificuldades das camadas mais pobres da população, que a cerca de cinco meses vem recebendo 600 reais e agora receberão 300 reais por mais quatro meses.

Vamos agora trabalhar para encontrar caminhos e recursos para o Renda Brasil se viabilizar em um valor que possa a partir de janeiro de 2021, da continuidade a esse auxílio do governo as camadas mais pobres da nossa população”.

Foto: Divulgação