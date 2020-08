Átila comemora prorrogação do auxílio emergencial

O Dep. Federal Átila Lins(Progressistas), comemorou o anúncio feito do pelo presidente Jair Bolsonaro(Sem partido), da prorrogação do auxílio emergencial até o mês de dezembro.

Em um post numa rede social, o deputado amazonense revelou que atuou, juntou com o partido para que isso acontecesse. Átila revelou ainda que trabalhou junto a bancada, no sentido de manter o veto do presidente, que tinha sido derrubado no senado, postergando reajuste salarial até 2021, para exatamente esses recursos serem destinados a prorrogação do auxílio emergencial do governo federal e outros benefícios.

A expectativa agora, segundo o deputado, é pelo anuncio do valor do auxílio emergencial, que deverá ocorrer ainda esta semana. Se for mantido em R$ 600,00 não precisa de projeto de lei, nem de MP, basta um decreto do governo federal, explicou o congressista.

Foto: Divulgação