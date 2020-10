Catraieiros receberão auxílio no período da seca, garante Manoel de Souza, o Manelzinho

Sensibilizado com a falta de apoio aos catraieiros do município de Tefé, por parte do poder público, o candidato do Podemos, Manoel de Souza, o Manelzinho, usou seu programa eleitoral, no rádio, para anunciar que no seu governo, os catraieiros que trabalham no município de Tefé, receberão, no período da seca, um auxílio financeiro.

Manelzinho disse que esses trabalhadores não podem ficar desassistidos durante o período em que as águas do Igarapé do Xidarinim e Lago de Tefé secam. O candidato do podemos firmou compromisso com a classe, de criar programas para, através do sindicato, criar cursos para melhorar a qualificação e o atendimento e incentivo na aquisição de equipamentos e acessórios para esses profissionais.

“São pais de família, profissionais, que estão de sol a sol todos os dias e precisam ser olhados com carinho pelo administração”, declarou Manelzinho.

*Com informações da assessoria/Foto: Divulgação