“Ele precisa se preocupar em oferecer saúde a população, inclusive aos meus eleitores” Diz Dep. Mayara em resposta ao prefeito de Tefé

A Dep. Estadual Mayra Pinheiro(Progressistas) enviou nota a redação do Portal Tefé News, se manifestando sobre as críticas recebidas do prefeito de Tefé, Normando Bessa, que em entrevista à Rádio Rural, no sábado(09), criticou a atuação parlamentar da deputada, ao dizer que Mayara teve quase quatro mil votos e até o momento, não teria destinado nenhum recurso ou equipamento para o município. Bessa ainda se referiu aos opositores, dizendo que “Se o hospital tá ruim? O que que tu vem fazer aqui? Aconselhando uma eleitora da deputada, a pedir ajuda da parlamentar, ao invés de procurar atendimento no hospital local.

Na nota, a deputada informa que já enviou recursos para o município, através do FTI – Fundo de Fomento, Turismo, Infraestrutura, Serviços e Interiorização do Desenvolvimento do Amazonas, cuja as receitas foram desvinculadas, fruto de sua atuação na Assembleia, revelou também que ano passado o município recebeu R$ 2 milhões, e este ano já foram repassados, até o momento, mais de R$ 600 mil, segundo dados do governo do Estado.

Mayara Pinheiro questionou a falta de prestação de contas, por parte da secretaria municipal de saúde: Para onde foram destinados esses recursos? Eu e o povo tefeense continuamos no aguardo dessa resposta.

Veja a nota na íntegra

Sobre a fala do Prefeito de Tefé, Normando Bessa, a respeito de minha atuação parlamentar perante o povo daquele município, cumpre-me esclarecer algumas coisas.

Não posso ficar calada quando um Gestor do Executivo Municipal sem liderança culpa uma parlamentar estadual por sua evidente falta de atuação e incapacidade de gestão.

É necessário que o gestor assuma a responsabilidade em oferecer os serviços de Saúde à população, ao invés de ocupar seu tempo agredindo uma opositora política só porque tive uma votação expressiva no município. Ele precisa se preocupar em oferecer saúde a população Tefeense, inclusive aos meus eleitores, deixando de lado a política nesse momento e oferecendo saúde a todo e qualquer cidadão como assegura a constituição federal, sob pena de responsabilidade.

Por outro lado, o Município de Tefé recebeu recursos do FTI – Fundo de Fomento, Turismo, Infraestrutura, Serviços e Interiorização do Desenvolvimento do Amazonas, cujas receitas foram desvinculadas por atuação direta minha na Assembleia Legislativa e remetido aos municípios desde o ano de 2019. No ano passado Tefé recebeu cerca de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais). Em 2020 até o momento já foram mais de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) enviados ao município segundo dados do Governo do Estado. Contudo, pasmem, a secretaria municipal de Tefé até hoje não prestou contas desses recursos. Para onde foram destinados? Eu e o povo tefeense continuamos no aguardo dessa resposta.

Aproveito o momento para reiterar meu compromisso com o povo do Estado do Amazonas e do Município de Tefé, município irmão da cidade de Coari, reiterando que meu mandado é feito para pessoas do interior, especialmente do médio Solimões onde estou profundamente arraigada.

Foto: Reprodução