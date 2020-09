Os partidos PSD, PROS e Podemos realizaram convenção no domingo(06) e oficializaram o apoio à candidatura do atual prefeito de Uarini, Antônio Uchôa(PSD) a reeleição.

O evento ocorreu no Point dos coroas e reuniu, além dos membros dos partidos, os candidatos a vereador de cada agremiação partidária.

Uchôa terá como vice de chapa Hudson Praia do PROS. A união das três siglas recebeu o nome de Coligação O progresso chegou e o trabalho precisa continuar.

Fotos: Divulgação