Eleições 2020: AVANTE realiza ato público de filiação em Tefé

O partido Avante realizou no domingo, 15, um ato público de filiação de novos integrantes do partido no município de Tefé.

O evento ocorreu na Praça Alcindo Roberto, no Centro de Tefé, onde também foi lançado o Avante indígena, uma ala indígena do partido que irá discutir as políticas públicas para os indígenas do município, sob a coordenação de Valtuino Pacaio.

Segundo a direção da sigla no município, o partido está fechando uma chapa para concorrer às eleições proporcionais no pleito desse ano.

O presidente do Avante/Tefé, Manuel Situba, declarou que o diretório municipal tem total liberdade para dialogar com os candidatos a majoritário, e no momento certo o partido tornará a público o nome escolhido. O Avante tem como presidente regional o ex-governador David Almeida.

Foto: Divulgação