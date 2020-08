Eleições 2020: Republicanos/Tefé fecha aliança com Normando Bessa

O partido Republicanos em Tefé, anunciou apoio a pré-candidatura do atual prefeito de Tefé, Normando Bessa nas eleições desse ano.

Em reunião realizada na sexta-feira, 07, na sede do partido, em Manaus, com a presença do presidente estadual da sigla e do pré-candidato a prefeito, o apoio foi oficializado.

Do evento participaram o presidente da Câmara Municipal de Tefé, Ver. João Paulo. Os vereadores Ocimar e Silvano, o Pr. Antonio Tavares da IEDAM/Tefé e ainda os pré-candidatos a vereador da sigla.