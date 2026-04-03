Eleições 2026: pré-candidatos ao governo seguem em busca de um vice para compor chapa

Três pré-candidaturas ao governo do Estado vivenciam, neste momento do processo eleitoral, uma dúvida: quem será o candidato a vice? Omar Aziz, David Almeida e Maria do Carmo Seffair têm o desafio de escolher um parceiro de chapa com diferentes perfis e capacidades de agregar valores ao nome principal.

“Quem é o vice de quem? Acho que os bastidores vão ser mexidos, principalmente até o fechamento da janela partidária e o prazo final de desincompatibilização neste sábado (4/4)”, adverte o analista político Helso do Carmo Ribeiro, lembrando a importância da figura do vice para campanhas vitoriosas.

Primeiro a entrar no páreo pelo governo, o senador Omar Aziz (PSD) tinha algumas opções colocadas no tabuleiro, mas, praticamente vencida a primeira data-chave do calendário eleitoral, ele segue sem um parceiro definido. O primeiro nome que frequentou o noticiário com possibilidades de ser vice do senador, hoje líder nas pesquisas de intenção de voto, foi o da médica Fernanda Aryel, filha do prefeito David Almeida (Avante), mas esta articulação encerrou com o lançamento da candidatura do próprio prefeito, em janeiro.

Até essa semana, o preferido nas bolsas de apostas era o de Roberto Cidade (União Brasil), presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam). Contudo, a passagem do presidente da Federação União Progressista (União Brasil + PP), Antônio Rueda, por Manaus, reforçou a necessidade da sigla fazer uma bancada grande na Câmara Federal e o nome de Roberto Cidade é forte candidato a deputado federal.

Agora, como adiantou a Onda Digital, entrou no circuito o nome da deputada estadual Alessandra Campelo (Podemos), que tem grande influência no eleitorado feminino e grande capacidade de agregar votos. Além disso, ela tem a mesma origem política de Omar, o PCdoB.

Ex-prefeito esconde o jogo

Último a entrar no jogo da sucessão de Wilson Lima (União Brasil), David Almeida afirma que as articulações do grupo político dele estão em estágios avançados, mas que não pode revelar detalhes porque teme pressões sobre estes aliados até a realização das convenções, entre fim de julho e início de agosto. Até o momento, a pré-candidatura dele tem apoio do Avante, do PDT e do Agir, partidos que podem ‘fornecer’ o vice desejado pelo ex-prefeito.

Aliados revelam, em off, que o perfil ideal de vice pretendido por David Almeida é o de uma mulher e empresária, perfil semelhante ao da principal adversária dele na corrida eleitoral, Maria do Carmo Seffair (PL). Se optar por um vice tradicional, estes mesmos aliados falam no nome de Marcos Rotta, que hoje tem vaga reservada para disputar o Senado Federal.

Maria do Carmo, por sua vez, é a pré-candidata com a articulação mais limitada, posto que o PL prevê aliança apenas com o partido Novo, presidido no Amazonas por Maria do Carmo. Hoje, a maior chance é de formação de uma chapa puro-sangue com um jovem político, que atraia este público para a composição do PL.

Fonte: Onda digital