Emenda impositiva de Silas Câmara destina mais R$ 500 mil para Tefé

Atendendo solicitação dos vereadores Irmão Silvano(Republicano) e Ocimar Andrade(Republicano), o Dep. Federal Silas Câmara(Republicano) destinou, através de uma emenda impositiva individual, mais R$ 500 mil para o município de Tefé.

O recurso, oriundo do PAB, Programa de Atenção Básica, deverá ser empregado no combate ao Covid-19 no município.

Com esse valor, somado aos R$ 250 mil, repassados anteriormente, o parlamentar já disponibilizou um montante de R$ 750 mil para as ações na área de saúde do município. Silas Câmara destacou o empenho dos dois parlamentares, principalmente do ver. Irmão Silvano, na busca de recursos para o enfrentamento da pandemia. Câmara informou ainda, que os recursos estarão disponíveis na próxima semana.

*Com informações da assessoria/Foto: Divulgação