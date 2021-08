Emendas: Documentos desmentem deputado e provam que irregularidades aconteceram na gestão de Normando

O deputado estadual Carlinhos Bessa(PV) usou a tribuna da Assembleia Legislativa do Amazonas, na manhã de quarta-feira, 04, para cobrar do prefeito de Tefé, Nicson Marreira(PTB), a execução das emendas parlamentares destinadas por ele, para o município.

Visivelmente irritado, Bessa passou a atacar o atual prefeito, que no dia anterior publicou em suas redes sociais uma nota de esclarecimento, rechaçando as acusações do parlamentar e esclarecendo os fatos.

Bessa, afirmou que o atual prefeito não estaria executando a emenda parlamentar que destinou recursos para a pavimentação de ruas no município, que parte do pagamento já teriam sido feito pelo governo do Estado, e que a Prefeitura de Tefé estaria devolvendo os recursos repassados pelo estado, prejudicando a população.

Porém, documentos mostram que uma informação técnica, assinada pela engenheira Mônica R.B. Dualibe, da Secretaria de Estado da Infraestrutura, alertou para uma duplicidade de pagamento, ocorrido em 2020, em relação ao convênio, ou seja, a Prefeitura de Tefé realizou um pagamento irregular, já feito pelo governo do Estado, para a construtora Compasso, conforme mostram os documentos abaixo.

Isso despertou a atenção dos órgão de controle, através de uma tomada de contas especial, conforme resolução do TCE- AM. Estas irregularidades cometidas ainda na gestão do ex prefeito Normando Bessa, irmão do deputado, levaram a reprovação da prestação de contas, e inviabilizaram a continuidade do convênio.

Um outro documento, datado do dia 30/12/2020 comprova a devolução dos recursos para o governo do Estado.

Uso da estrutura pública

Carlinhos Bessa utilizou recursos públicos para divulgar sua atuação parlamentar, através da distribuição de um panfleto no município, mas também aproveitou a oportunidade para atacar seu rival político, prefeito Nicson Marreira, tentando induzir a população ao erro, ao omitir a verdade dos fatos

Seu irmão, ex prefeito é alvo de investigações do Ministério Público Federal por mal uso do dinheiro do Fundeb e também por uso indevido dos recursos da Covid-19.

Procurado pela reportagem, Nicson Marreira se limitou apenas em dizer que foi eleito não para fazer discursos, mas sim para cuidar do povo de Tefé, e que todas as providências cabíveis serão tomadas.

