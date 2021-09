Líder do governo na Aleam visita Tefé e conversa com prefeito

Na manhã de sexta-feira, 17/09, o prefeito Nicson Marreira recebeu em sua residência a visita do deputado estadual e presidente do Patriotas no Amazonas, Felipe Souza, e comitiva.

Felipe Souza é o atual presidente do partido Patriota no Amazonas. Em agosto deste ano, foi anunciado pelo governador Wilson Lima, como novo líder do Governo do Amazonas na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam). Felipe Souza reúne experiência nos parlamentos municipal, estadual e federal. Ele já foi vereador por Manaus por duas vezes, eleito para o primeiro mandato em 2012. Assumiu o cargo de deputado federal em 2018. Em 2019, tomou posse no parlamento estadual.

Em agenda pelo interior do Estado aproveitou para visitar Tefé. Durante o encontro, o prefeito Nicson Marreira ouviu perspectivas de propostas de emendas do parlamentar, para o município de Tefé.

“Esperamos firmar parcerias em benefício da população tefeense. Sempre é bom receber emendas que propiciem o melhor para o nosso povo. Nossa gestão é um governo municipal participativo, onde estamos acessíveis a parcerias e abertos ao diálogo”, disse o chefe do executivo municipal, Nicson Marreira.

