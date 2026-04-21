Lista oficial das cinco chapas para eleição tampão é publicada pela Aleam

A corrida pela eleição indireta ao Governo do Amazonas ganhou forma oficial nesta segunda-feira (20/4). Publicação no Diário Oficial do Legislativo estadual confirmou o registro de cinco chapas que disputarão o comando do Executivo estadual, conforme as regras estabelecidas no edital do pleito.

De acordo com o documento, todas as candidaturas foram protocoladas dentro do prazo, consolidando o cenário da disputa que será definida pela Assembleia Legislativa do Amazonas.

A chapa 1 é liderada por William Bitar Barroso dos Santos, do PSDB, com João Ricardo de Melo e Lima, do PL, como candidato a vice-governador.

Na chapa 2, o candidato ao governo é Roberto Maia Cidade Filho, do União Brasil, tendo como vice Serafim Fernandes Corrêa, do PSB.

A chapa 3 apresenta Cícero José de Lima Alencar e Roque Lane Wilkens Marinho, ambos do Democracia Cristã.

Já a chapa 4 é composta por Sérgio Augusto Coelho Bezerra e Audriclea Viana Frota, representando o partido Novo.

Fechando a lista, a chapa 5 traz Daniel Fabiano Soares de Araújo como candidato ao governo e Daiane de Jesus Dias Araújo como vice, ambos do PT.

A publicação foi assinada pelo presidente em exercício da Casa, Adjuto Afonso, e pelo diretor-geral Wander Araújo Motta. O documento também estabelece que, para fins de contagem de prazo, o horário oficial da publicação é considerado às 17h desta segunda-feira.

A eleição indireta definirá o novo governador e vice do Amazonas em votação realizada pelos deputados estaduais, conforme previsto no calendário oficial do processo.

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