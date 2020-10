Manelzinho tem projetos para desenvolver o setor primário e as comunidades rurais

O candidato do Podemos, Manelzinho, tem tido diariamente uma agenda intensa com a visita as comunidades rurais do município de Tefé.

O empresário, que tem experiência com o trabalho na roça, pois começou a trabalhar muito cedo para sustentar a família, tem apresentado seus projetos para desenvolver as comunidades rurais e também dar melhores condições de vida para o homem do interior.

Manelzinho vai fortalecer a produção, para a tender a merenda regionalizada e ainda vai incentivar e garantir apoio técnico para a implantação de novas culturas. A distribuição de maquinário e insumos para a agricultura familiar também será garantida.

*Com informações da assessoria/Fotos: Divulgação