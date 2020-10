Manoel Ferreira, o “manelzinho” é a aposta do Podemos para Prefeito de Tefé

Manoel de Souza Ferreira, o “Manelzinho” é a nome apresentado pelo Podemos para a prefeitura de Tefé, nas eleições majoritárias deste ano.

O empresário, de 53 anos, que tua no ramo do transporte aéreo, fluvial e rodoviário tem uma história de vida marcada por muitas lutas, mas vitoriosa. Começou a trabalhar cedo, na roça, para ajudar a criar os irmãos e sustentar a família e hoje é um empresário bem sucedido, atuando há mais de dez anos nos vário segmentos do transporte.

“Toda minha experiência de vida e empresarial será usada para administrar Tefé. Conheço bem as necessidades do nosso povo, pois vivi isso muito bem” afirma.

Manelzinho tem visitado diariamente comunidades e bairros do município, levando suas propostas para transformar o município e melhorar a qualidade de vida da população.

*Com informações da assessoria/Foto: Divulgação