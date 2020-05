“Momento é inoportuno, decisão não tem fundamento e está contaminada por questões eleitorais” Diz Wilson sobre pedido de impeachment

Sobre acolhimento do pedido de impeachment pela presidência da Assembleia Legislativa do Estado (ALE-AM), o governador Wilson Lima afirmou que o momento é inoportuno e que a decisão não tem fundamento e está contaminada por questões eleitorais.

“Uma decisão solitária do presidente da Assembleia que não contribui em nada para vencermos essa guerra de todos os amazonenses contra a pandemia”, disse.

Wilson Lima ressaltou que respeita o debate político na ALE-AM, mas reitera que este não é o momento para discussão de uma pauta que está distante dos reais problemas do Amazonas e da população que mais precisa da ação do Estado em todas as suas esferas.

“O inimigo é um só. Nunca foi tão importante unir forças. É isso que a sociedade nos cobra. Enquanto pessoas morrem e o mundo se comove com a pandemia no Amazonas, o presidente da Assembleia não pode apresentar esse tipo de proposta para debatermos”, destacou o governador, que aproveitou para convidar o presidente da ALE-AM, Josué Neto, a participar do Comitê de Crise do Covid-19.

“Todos os presidentes de todas as instituições desse Estado estão discutindo conosco soluções para a crise e o presidente da Assembleia será muito bem-vindo à mesa”, frisou.

Foto: Divulgação