Nicson Marreira diz que Dep. Carlos Bessa espalha mentiras para encobrir irregularidades cometidas por ex-prefeito

O prefeito de Tefé, Nicson Marreira (PTB) usou sua rede social, na noite desta terça-feira,03, para se manifestar sobre a distribuição de um panfleto, produzido pelo gabinete do Dep. Estadual Carlos Bessa(PV), distribuído no município de Tefé.

Segundo o gestor, o Dep. Estadual Carlinhos Bessa, usa dinheiro público para espalhar inverdades sobre as emendas parlamentares destinadas pelo deputado ao município.

Marreira diz que Carlinhos Bessa tenta passar para a população tefeense a insinuação de que a prefeitura não estaria executando as emendas parlamentares, mas esquece propositalmente, de informar os detalhes técnicos inerentes ao assunto.

O prefeito destaca que devido a falta de transição, teve que recorrer aos órgãos estaduais e federais para ter conhecimento sobre emendas e convênios em andamentos, e então descobrir as irregularidades cometidas pelo ex-prefeito Normando Bessa, irmão do deputado, como por exemplo a reprovação das contas de convênio de recuperação do sistema viário, via SEINFRA, e do contrato de distribuição de rabetas, firmado com a SEPROR.

Marreira revela documentos que comprovam pagamentos indevidos feitos pelo ex-prefeito Normando Bessa a Construtora Compasso (Conv. 003/20 – SEINFRA), que de tão injustificáveis inviabilizaram a continuidade da obra. O atual gestor afirma que os órgãos de controle já estão investigando diversos contratos cujos objetos foram desviados ou desapareceram ainda no mandato anterior, como por exemplo a Van da biblioteca móvel, ou a lancha da SEMASC, que foi encontrada desmontada, sem o motor e pronta para ser vendida como sucata.

Veja abaixo os documentos apresentados pelo prefeito de Tefé