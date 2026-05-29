Nicson Marreira é destaque no Amazonas como prefeito mais bem avaliado, aponta pesquisa do IPEN

O prefeito de Tefé, Nicson Marreira, alcançou um importante reconhecimento estadual ao ser apontado como o gestor municipal mais bem avaliado do Amazonas, conforme levantamento realizado pelo Instituto IPEN em parceria com o G6.

De acordo com os dados, Nicson obteve 91,9% de aprovação, com avaliação classificada como “ótima”, refletindo o alto nível de confiança da população no trabalho que vem sendo desenvolvido à frente da Prefeitura de Tefé.

Em outro recorte da pesquisa, que considera a soma das avaliações “ótimo” e “bom”, o município liderado por Nicson também aparece na 1ª colocação no ranking estadual, com 86,2% de aprovação.

O resultado consolida a gestão de Nicson Marreira como referência no Amazonas, evidenciando avanços importantes e o compromisso com políticas públicas que impactam diretamente a vida da população.

A marca expressiva de aprovação demonstra que o trabalho segue no caminho certo, com responsabilidade, dedicação e foco no desenvolvimento de Tefé.

A gestão segue avançando, com resultados que fazem a diferença na vida das pessoas.