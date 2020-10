“No nosso governo, mototaxistas serão respeitados” Afirma Manelzinho

Questionado por um mototaxista, sobre como será tratada a classe na sua gestão, o candidato do Podemos, Manuel de Souza Ferreira, o Manelzinho, afirmou que, no seu governo, os mototaxistas serão tratados com respeito: “Não vamos perseguir ninguém, seremos parceiros, vamos apoiar esse trabalhadores que são uma classe importante para a economia do município”, disse o candidato a prefeito.

Em uma entrevista numa rádio local, Manelzinho revelou que colocará duas linhas de ônibus na cidade, mas fez questão de deixar claro que essas linhas irão atender os moradores das comunidades da Estrada da Agrovila e Emade. O transporte na cidade deverá ser realizado pelos profissionais de mototaxi.

Manual Ferreira, o Manelzinho, revelou ainda que tem no seu projeto de governo, políticas públicas voltadas para a classe dos mototaxistas, como apoio para a obtenção da habilitação e a realização de cursos para melhorar o desempenho da atividade e a distribuição de equipamentos e acessórios.

Com informações da assessoria/ Foto: Reprodução