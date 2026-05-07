Omar Aziz defende protagonismo da juventude em evento Escutar para Cuidar no Casarão de Ideias, em Manaus

O senador Omar Aziz participou, na manhã desta quinta-feira (7), do evento “Escutar para Cuidar”, realizado no Casarão de Ideias, no Centro de Manaus. Com o tema “Jovens e o Amazonas do Futuro”, o encontro reuniu dezenas de jovens entre 16 e 30 anos para discutir empreendedorismo, inovação, segurança pública e oportunidades para a juventude amazonense.

Além de Omar, participaram do evento o senador Eduardo Braga e o vereador Eurico Tavares. Durante a conversa com os participantes, Omar destacou a importância da persistência diante das dificuldades da vida e incentivou os jovens a não desistirem dos seus sonhos.

“E um conselho que eu posso dar: nada vai ser fácil na vida de vocês. Nada. Mas uma coisa é não desistir. É persistir, sem esmorecer. Porque uma hora vai dar certo. Vai montar um negócio por menor que seja. ‘Ah, não deu certo’. Não esmoreça. Tente outra coisa, lute por isso”, afirmou Omar.

O senador também falou sobre empreendedorismo como ferramenta de transformação social e defendeu mudanças no modelo de financiamento para pequenos negócios no Amazonas. “Nós vamos mudar o formato da Agência de Fomento do Estado”, declarou.

Entre as propostas citadas pelos participantes, está a possibilidade de criação de uma Secretaria de Estado da Juventude para ampliar políticas públicas específicas para o segmento.

O encontro foi marcado pela participação ativa do público, que fez perguntas e compartilhou experiências sobre os desafios enfrentados pela juventude na capital e no interior do Amazonas.