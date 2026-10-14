Pesquisa Quaest/TV Globo aponta vitória de Omar Aziz com 58% dos votos válidos

Omar Aziz (PSD) aparece na liderança das intenções de voto para o Governo do Amazonas no segundo turno das eleições, com 51% das intenções de voto contra 37% da empresária Maria do Carmo, o que significa 58% dos votos válidos contra 42%. Os números constam em um levantamento da Pesquisa Quaest/TV Globo, que apresenta o cenário estimulado da disputa estadual e acertou o resultado no primeiro turno.

De acordo com os dados divulgados, Omar abre 16 pontos dos votos válidos à frente da segunda candidata. Quando considera os indecisos e votos em branco, na pesquisa estimulada, Omar tem 51% dos votos; Maria do Carmo vem atrás com 37%; brancos e nulos somam 6%; e indecisos também, 6%.

Senador pelo Amazonas, Omar Aziz já comandou o Estado entre 2010 e 2014, após ter exercido dois mandatos como vice-governador. Também foi vereador de Manaus e deputado estadual. Sua candidata a vice é Alessandra Campelo (PSD), deputada estadual.

A pesquisa Quaest sobre a disputa pelo Governo do Amazonas, registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número AM-09760/2026, ouviu 1.098 eleitores com 16 anos ou mais, entre os dias 9 e 12 de outubro, em diferentes municípios do estado. O levantamento, contratado pela Rede Amazônica, tem 95% de nível de confiança e margem de erro estimada em 3 pontos percentuais para mais ou para menos. As entrevistas foram realizadas presencialmente nos domicílios dos eleitores.

Principais propostas

Para além do cenário eleitoral, as propostas de governo apresentadas por Omar para um eventual novo mandato abrangem saúde, educação, segurança pública, infraestrutura, assistência social e desenvolvimento econômico. O conjunto de medidas integra o Plano Estratégico de Desenvolvimento do Amazonas e tem como eixo a ampliação dos serviços públicos e a redução das desigualdades de acesso entre a capital e os municípios.

Na saúde, uma das principais metas é construir sete hospitais regionais no interior, com serviços de consultas especializadas, cirurgias, internações, maternidades e atendimento de urgência e emergência, considerando a população atendida, o tempo de deslocamento dos pacientes, a estrutura já existente e as necessidades de cada região.

Durante a apresentação de suas propostas ao longo da campanha, Omar defendeu a necessidade de reduzir o tempo de espera por consultas e procedimentos. “O acesso à saúde não pode depender da distância. Precisamos garantir atendimento de qualidade em todas as regiões do Amazonas, fortalecendo a estrutura de saúde do interior”, afirmou Omar.

Na educação, o senador propõe retomar a construção de escolas estaduais, recuperar a estrutura física das unidades existentes e ampliar o ensino em tempo integral. O plano também prevê valorizar os profissionais da rede pública, com cumprimento da data-base, implementação do Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração e garantia das progressões funcionais previstas para os professores.

Omar relaciona o ensino integral à melhoria do aprendizado e à prevenção de situações de vulnerabilidade social, defendendo que crianças e adolescentes permaneçam mais tempo na escola, com acesso a atividades educacionais e complementares.

Na segurança pública, o plano prevê novos concursos para ampliar o efetivo das forças policiais, reforçar o policiamento na capital e no interior e ampliar o funcionamento das delegacias. O candidato também defende fortalecer programas de policiamento ostensivo, como o Ronda no Bairro, e investir em treinamento, estrutura e equipamentos para as guardas municipais.

“Segurança pública é um dever do Estado e precisa voltar a receber a atenção necessária. Delegacias vão voltar a atender 24h. Vamos ampliar o efetivo, formar mais profissionais e destinar recursos para custear salários, equipamentos e manutenção das estruturas”, declarou Omar.