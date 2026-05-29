Pontual Pesquisa: cenário mostra reviravolta pela segunda posição ao governo do AM

A corrida pelo Governo do Amazonas em 2026 começa mostrar sinais de forte polarização, equilíbrio entre os principais nomes e um dado que pode pesar decisivamente nos próximos meses: a rejeição do eleitorado.

Levantamento divulgado pela Pontual Pesquisas nesta sexta-feira (29) reforça os mais recentes estudos que colocam o senador Omar Aziz (PSD) na liderança da disputa estimulada ao Governo do Estado, com 29,1% das intenções de voto no cenário estadual. O ex-governador aparece com vantagem principalmente no interior, onde soma 35,7%, consolidando força fora da capital.

Na segunda posição aparece Roberto Cidade (União Brasil), ex-presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas e atual governador, com 22,1%. Em seguida surge Maria do Carmo (PL), com 20,1%, e o ex-prefeito de Manaus, David Almeida (Avante), com 20%.

Entretanto, o resultado chama atenção quando comparado à recente sondagem do Ipen/G6, divulgada na última terça-feira (26), em que, entre os três nomes que seguem Omar, Roberto Cidade aparece como último colocado.

Apesar da liderança de Omar, os números revelam uma disputa aberta. A diferença entre o primeiro e o quarto colocado é de pouco mais de nove pontos percentuais, o que mantém o cenário indefinido a poucos meses do pleito.

Na capital, o quadro é ainda mais apertado. Roberto Cidade lidera numericamente com 23,6%, seguido muito de perto por Omar Aziz, com 23,1%. Maria do Carmo aparece com 21%, enquanto David Almeida registra 19,9%, configurando empate técnico dentro da margem de erro.

Mas o dado que mais chama atenção no levantamento é o índice de rejeição.

David Almeida aparece como o candidato mais rejeitado do estado, com 40,3% dos eleitores afirmando que não votariam nele “de jeito nenhum”. O número é ainda mais alto em Manaus, onde sua rejeição chega a 46,6%.

Omar Aziz surge em segundo lugar na rejeição, com 22,7%, seguido por Maria do Carmo, com 16,8%, e Roberto Cidade, que registra a menor resistência entre os principais nomes, com 12,7%.

Os números mostram que, além de conquistar votos, os candidatos precisarão trabalhar para reduzir desgaste político e ampliar aceitação popular.

Outro ponto relevante é o comportamento diferente entre capital e interior. Enquanto Omar domina no interior, Roberto Cidade apresenta desempenho mais competitivo em Manaus. Já Maria do Carmo mantém votação equilibrada nas duas regiões, e David Almeida enfrenta maior dificuldade na capital, onde governa atualmente.

Dados da pesquisa

A pesquisa foi realizada entre os dias 12 e 27 de maio de 2026, com 3.003 entrevistas em todo o Amazonas. A margem de erro é de 1,79 ponto percentual, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número AM-04117/2026.

Com cenário fragmentado, alta rejeição e diferenças regionais marcantes, a disputa pelo Governo do Amazonas promete ser uma das mais imprevisíveis e acirradas dos últimos anos.