Prefeito Nicson Marreira recebe autoridades federais e inaugura creche rural durante agenda voltada à educação e desenvolvimento em Tefé

Nesta quarta-feira (11), o prefeito de Tefé, Nicson Marreira, acompanhado da primeira-dama Kelly Barbosa, recebeu a visita da presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), Fernanda Pacobahyba, do deputado federal Sidney Leite e do prefeito de Uarini, Marcos Martins.

A comitiva contou ainda com a presença do secretário municipal de Educação, professor Marcus Lúcio, vereadores, secretários municipais, coordenadores, professores, alunos e lideranças comunitárias, que acompanharam uma extensa agenda de visitas e inaugurações voltadas ao fortalecimento da educação e do desenvolvimento rural no município.

O itinerário incluiu visitas à Creche Municipal Professora Ana Maria de Sousa Lima, à Escola Bertolletia Excelsa, à Escola Rural Indígena Professor João Hamilton e à Escola Caminho do Saber, onde as autoridades puderam acompanhar de perto as atividades pedagógicas, a estrutura das unidades de ensino e as demandas das comunidades escolares.

A programação foi encerrada com a inauguração oficial da Creche Rural Justino Nogueira da Silva, importante obra que amplia o acesso à educação infantil na zona rural e representa mais um avanço para o setor educacional do município.

Além das visitas às escolas, também foram entregues implementos agrícolas e maquinários essenciais para fortalecer a produção rural e melhorar a qualidade de vida das comunidades.

Entre os equipamentos entregues estão motores rabeta, tanques de água, fornos de torrar farinha e diversos acessórios destinados ao reforço dos setores de produção e proteção comunitária.

A presença das autoridades federais e municipais reforça o compromisso conjunto na busca por investimentos e melhorias para a zona rural, promovendo avanços na educação, incentivo à produção agrícola e desenvolvimento social para as famílias

do interior.