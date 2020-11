Propostas de Manelzinho chamam a atenção do eleitorado e candidato cresce na intenção de votos

Tendo saído por último na corrida eleitoral pela prefeitura de Tefé, com menos de sessenta dias de campanha, o candidato do Podemos, Manoel de Souza Ferreira, o Manelzinho, tem demonstrado um crescimento considerável na intenção de votos do eleitorado tefeense, segundo dados obtidos através de ferramentas que analisam o desempenho dos candidatos nas redes sociais.

Manelzinho se dividiu entre visitas as comunidades e reuniões, e apresentações de propostas nas redes sociais: “Além das dificuldades normais de uma campanha, temos que correr contra o tempo, por isso priorizamos também a apresentação das nossas propostas nas redes sociais, como uma forma de chegar ao eleitor”, declarou o candidato.

Através de vídeos postados na suas redes sociais e grupos de mensagens, o candidato apresentou suas propostas para transformar o município e melhorar a vida das pessoas. Essa estratégia vem dando certo, tornando o candidato cada vez mais conhecido e levado o eleitor a conhecer suas propostas.

Propostas

Dentre as propostas que mais tem chamado a atenção dos internautas e ouvintes dos programas eleitorais, destacam-se a parceria que o candidato declarou que irá firmar com os mototaxistas, afirmando que no seu governo não haverá perseguição, e sim apoio ao sindicato e associações da classe.

Um auxílio no período da seca para os catraieiros é uma proposta eu tem gerado comentários positivos nas redes sociais com a aprovação dos internautas. Outra proposta apresentada pelo candidato que chamou a atenção foi o compromisso de respeitar e cumprir os direitos adquiridos de servidores públicos e profissionais da educação, com a realização de concurso público.

O candidato ainda assumiu o compromisso de melhorar a saúde no município, apoiar produtores rurais, implementar políticas públicas para as mulheres e melhorar a segurança.

*Com informações da assessoria/Foto: Divulgação