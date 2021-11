Saullo Vianna discute soluções para Santa Isabel do Rio Negro em reunião com lideranças e moradores

O deputado estadual Saullo Vianna (PTB) esteve em Santa Isabel do Rio Negro, na segunda-feira (8), onde conversou com lideranças e moradores, além de apresentar as ações do seu mandato. Na cidade, o parlamentar visitou espaços públicos, como hospital, mercado e escolas, onde também teve a oportunidade de conhecer um projeto de jiu-jitsu voltado para crianças.

Saullo destacou sua atuação pelo interior do Amazonas e a necessidade de conhecer de perto os anseios de cada município, levando os pleitos para serem discutidos na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam).

“Muitas vezes, as pessoas que moram no interior são desassistidas, por não possuírem saúde e educação de qualidade, boa estrutura nos ramais, sinal de telefonia móvel adequado. Por isso, faço questão de sempre estar visitando o interior, conversando com as pessoas, para que possamos mudar essas realidades”, afirmou.

Saullo destacou, ainda, que o Estado possui uma grande dívida com o interior, que por muitos anos ficou desassistido, com falta de oportunidades de emprego e renda. Para ele, é importante que os municípios tenham representantes que, de fato, lutem pelo seu desenvolvimento.

“Não posso dizer que represento um município sem antes ter ido visitar, conversar e entender as necessidades de cada um. Por isso tirei essa segunda-feira para conhecer melhor a cidade e colocar nosso mandato à disposição, para ajudar a desenvolver e levar as melhorias que o povo de Santa Isabel tanta necessita”, destacou.

Jiu-jitsu para crianças

Em sua visita à cidade, o deputado esteve na Escola Normal Rural Maria Auxiliadora, onde conheceu o projeto de jiu-jitsu voltado para crianças. Saullo firmou o compromisso de buscar materiais para ajudar a ação, por meio do mandato.

“Firmei este compromisso de poder ajudar esse projeto, que tem ajudado muitas crianças a desenvolver atividades e despertar o interesse pelo esporte. A nossa ajuda vai oportunizar que a ação cresça e consiga levar mais crianças para o projeto”, pontuou.

*Com informações da assessoria/Foto: Divulgação