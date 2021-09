Silas é reconhecido como uma das lideranças da elite parlamentar do ano de 2021

Os deputados federais e senadores que integram a elite parlamentar brasileira são aqueles que atuam decisivamente sobre o andamento dos trabalhos, sobre a elaboração da agenda legislativa e/ou que representam interesses organizados da sociedade brasileira ou grupos políticos relevantes. O reconhecimento foi promovido e publicado pela consultoria Arko Advice.

O Deputado Federal Silas Câmara (Republicanos/AM) está entre os parlamentares que foram citados na pesquisa. Com uma expressiva atuação, à frente da Bancada Evangélica, durante dois mandatos consecutivos, Silas juntamente com seus pares conquistou vários avanços para a consolidação da liberdade de culto é expressão como também para MISSOES transculturais, reuniu também as maiores lideranças do Congresso Nacional, criou e aprovou o estatuto de uma das maiores frentes do parlamento nacional, promoveu encontros em diversos Estados com líderes evangélicos de várias cidades e capitais. Como presidente da Frente Parlamentar Evangélica (FPE) foi o primeiro parlamentar a trazer um presidente da República ao Estado do Amazonas para participar de um culto de ação de graças e fez diversas articulações com os poderes: executivo, legislativo e judiciário, sempre defendendo as pautas de interesses da família, da vida e da liberdade de cultos religiosos.

Sua passagem pelas presidências das Comissões de Desenvolvimento Urbano trouxe o Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social – FNHIS que deu origem ao Programa Minha Casa, Minha Vida. Na Comissão da Amazônia e Desenvolvido Regional trouxe as principais conquistas nas áreas de Pesca e Comunicação. A frente da Comissão de Minas e Energia da Câmara Federal aprovou benefícios significativo para milhares de brasileiros. Vale citar a aprovação do Marco Regulatório do Gás e do Marco Regulatório da Energia Solar que irá democratizar essa matriz energética, principalmente nas comunidades mais isoladas da nossa Amazônia exemplo disso são as primeiras 74 casas isoladas no lago da reserva do piranha (comunidades do Braga e Betel), que receberam graças ao trabalho de Silas, energia solar sendo assim as primeiras do Amazonas com essa modalidade. Silas aprovou diversos requerimento do Programa Luz para Todos e solicitou a Agenda Nacional de Energia Elétrica a inserção de milhares de brasileiros na tarifa social. Silas continua sendo admirado e reconhecido em todos os municípios no interior do Amazonas, disponibilizando diversas emendas parlamentares direcionadas para a saúde, educação, segurança, infraestrutura, trabalho e renda. Seu relacionamento passa também por diversas categorias entre elas os agricultores familiares, pescadores, pescadoras e mototaxistas.

O parlamentar destaca o reconhecimento “Sem dúvida é um reconhecimento importante que aliás nesses últimos 4 anos vem se repetindo. São anos de trabalho com recursos investidos nos 61 municípios e em nossa capital. Continuo trabalhando também por postos de trabalho e por nossa economia, cito como exemplo o nosso trabalho em defesa da Zona Franca de Manaus, as categorias dos mototaxistas, pescadores e o setor da Energia Solas entre outras. Fico muito feliz em poder contribuir para o desenvolvimento do nosso Amazonas e do nosso povo. Deus abençoe a todos nós!” destacou o parlamenta muito emocionado.

Silas é um dos primeiros parlamentares a percorrer mais de 4 mil comunidades, vilas e ramais do Amazonas duas vezes ao ano, além dos 61 municípios do Amazonas, incluindo a capital Manaus. Esses e outros feitos mostram a admiração e carinho do povo do Amazonas com o deputado Silas.

*Com informações da assessoria/Foto: Divulgação