Tefé: Contas de Antenor e Papi, de 2014 são aprovados pela Câmara de Vereadores

A Câmara Municipal de Tefé, aprovou por unanimidade, na sessão de sexta-feira, 11, as contas do ex-prefeito Antenor Paz e Jucimar Velosos(Papi), exercício 2014.

Encaminhada pelo Tribunal de Contas do Estado, TCE, que recomendou a aprovação das contas com ressalvas, as contas foram encaminhadas para a comissão de Constituição e Justiça, que teve como relator o vereador Juvenal Correa Lopes Filho(Cacau) e também encaminhada para a comissão de Orçamento e Finanças, com a relatoria do vereador Richelieu Pires(Checa).

Na sessão de sexta, os pareceres dos relatores foram apresentados, e em conformidade com o parecer do TCE, recomendaram a aprovação das contas dos ex prefeitos.

Num total de 13 vereadores presentes na sessão, que em votação aberta, pronunciaram seus votos, as contas foram aprovadas por unanimidade.

