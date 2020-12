Tefé: Sem cerimônia, Justiça eleitoral diploma eleitos

Foi realizado nesta quarta-feira, 16, a diplomação dos candidatos eleitos no dia 15 de novembro em Tefé.

Segundo a juíza eleitoral, Nayara Antunes, a opção escolhida, foi a diplomação sem cerimônia, em virtude da pandemia do coronavírus.

Antunes informou ainda que houve mudanças na resolução que trata das prestações de contas dos candidatos, que terão as contas julgadas após a diplomação, até meados de fevereiro do ano que vem. Com a mudança, os eleitos deveriam apresentas as prestações de campanha até o dia 15 de dezembro.

O prefeito eleito e os vereadores puderam acessar o site do TRE e imprimir o seu diploma, sem a necessidade de ir ao Cartório Eleitoral.

Nicson diplomado

Em sua rede social, o prefeito eleito de Tefé, Nicson Marreira, postou uma foto com o diploma, agradecendo os votos recebidos e afirmou que será o prefeito de todos, segundo ele um prefeito presente, que trabalhará pelo município.

Foto: Divulgação