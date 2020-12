Uarini: Reeleito, prefeito visita comunidades para agradecer os votos recebidos

O Prefeito reeleito de Uarini, Antônio Uchôa, acompanhado do Vice-Prefeito eleito, Hudson Frazão e dos vereadores eleitos, Ary Martins, Soló e outros integrantes da comitiva, visitaram as comunidades da calha do Rio Solimões: Maguari, Tacanal, Barroso, Viola, Ferro, São João, Barreirinha do peixe, Jussara, Camador, Porto Braga e Novo Viola para fazer a prestação de contas da gestão e agradecer pelos votos obtidos nesta eleição de 2020.

As visitas aconteceram durante os dias 13 à 16.

Na oportunidade, Antônio Uchôa destacou o trabalho durante a campanha e ressaltou que Uarini continua no caminho certo, onde fizeram uma política limpa, com humildade e muito trabalho.

“Durante os quarenta e cinco dias de campanha, trabalhamos com o seguinte pensamento: Vamos trabalhar em função da continuidade da melhoria da qualidade de vida da população uariniense, recebendo o povo, atendendo às reivindicações, desempenhando a função que a mim foi dada e que quero continua com muita ética, cumplicidade e respeito pelo meu povo”.

Antônio Uchôa continuou sua fala agradecendo aos companheiros, irmãos de cada comunidade, não só pela confiança depositada mais uma vez, mas principalmente pela garra e determinação com que lutaram pelo projeto da continuidade do trabalho.

O morador Vanderlei, da comunidade de Porto Braga, afirmou que é uma alegria sempre receber o prefeito na comunidade, o que renova a esperança de dias melhores aos moradores.

“Estamos muito felizes com a presença do prefeito Antônio Uchôa. Sabemos que de todos que passaram, ele foi o que mais esteve presente em todas comunidades do município. Somente assim é possível o poder público atuar na solução de coisas simples e que faz tanto falta em lugares como esse.”, concluiu.

*Com informações da assessoria/Foto: Divulgação