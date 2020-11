Como foi a chegada da KTO no Brasil para transformar o mercado das apostas

O crescimento do mercado de apostas no Brasil é inegável: entre 2018 e 2020, a movimentação financeira deu um salto de R$ 2 bilhões para R$ 7 bilhões atualmente, mesmo com a paralisação de campeonatos devido à pandemia de Covid-19.

A casa de apostas KTO é uma das responsáveis pela explosão desse mercado em terras tupiniquins.

Ela chegou ao Brasil em 2019, e desde então ampliou a sua presença no país, reforçando seu propósito de oferecer ótimos odds para os apostadores.

Conheça a KTO

A KTO é confiável? A KTO é uma casa de apostas fundada há 18 anos. Um grupo de especialistas escandinavos, que juntos contam com mais de 50 anos de experiência em apostas esportivas, é o responsável por sua inauguração.

A casa tem escritórios em Malta, Curaçao, Irlanda e Chipre, mas opera em diversos países do mundo, sempre de acordo com a legislação local. Porém, uma equipe composta por brasileiro é responsável por personalizar o site e atender o público por aqui, evitando complicações na hora da fezinha.

Com quase 40 modalidades esportivas para fazer o seu jogo em 65 mil eventos mensais, além de mais de 130 jogos de cassino e live cassino, a KTO oferece conta com um portfólio variado para a diversão de quem adora apostar.

KTO no Brasil

A KTO chegou no país fazendo barulho: sua primeira atitude foi anunciar uma parceria com o SSC Napoli, time de futebol italiano que tem mais de 10 milhões de admiradores na América Latina. A casa é o parceiro regional oficial para as apostas no clube.

O site de apostas inicialmente buscou se consolidar na região Sul. Para isso, patrocinou as seguintes competições Liga Gaúcha de Futsal e Tour Gaúcho 2020. Também se tornou o patrocinador oficial do Brasil de Pelotas, atualmente em 13º lugar na série B do Brasileirão.

A casa também buscou se especializar em informações confiáveis para seus jogadores, trazendo o podcast “Apostando” (que é apresentado por Eduardo Garbi e Leandro Silva, jornalistas e apostadores experientes), o site KTO Fan – repleto de estatísticas – e diversas análises em seu perfil no Instagram.

Há uma grande variedade de esportes na KTO, inclusive esportes e competições que os brasileiros mais gostam de acompanhar pelo mundo: o Brasileirão, o Paulistão, a F1, a NFL… E uma série de esportes não tão populares por aqui, como o tênis e o críquete, que podem render um bom lucro.

Também há ofertas ocasionais de nichos como política e entretenimento e apostas crescentes em eSports.

Vantagens da KTO

A nova casa de apostas apresenta alguns diferenciais para agradar aos jogadores. São eles:

● Odds competitivas

● Oferta e mercado de apostas variado

● Bônus de boas-vindas

● Cashback em todos os jogos de cassino

● Site rápido e descomplicado, tanto na versão desktop quanto mobile

● Suporte ao cliente em português disponível entre 9h e meia-noite

● Diversidade de métodos de pagamento e retirada

● Segurança garantida