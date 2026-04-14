Projeto “Unidos pelo Matrimônio” fortalece laços familiares e promove orientação a casais em Tefé

A Prefeitura de Tefé, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social (SEMASc), lançou o projeto “Unidos pelo Matrimônio”, uma iniciativa voltada ao fortalecimento das relações familiares e à valorização do casamento como base para uma convivência harmoniosa na sociedade.

Desenvolvido com sensibilidade e foco no bem-estar social, o projeto tem como objetivo orientar casais, incentivar o diálogo e promover reflexões sobre respeito, parceria e propósito na vida a dois. A ação busca atender diferentes perfis de casais, oferecendo apoio e acompanhamento para a construção de relacionamentos mais saudáveis e duradouros.

De acordo com a SEMASc de Tefé, o “Unidos pelo Matrimônio” surge como uma resposta à necessidade de políticas públicas que fortaleçam os vínculos familiares, reconhecendo a importância da família como pilar essencial da sociedade. A proposta também destaca que cada história é única e merece atenção, cuidado e incentivo.

Mais do que um programa social, o projeto se apresenta como um convite para que os casais caminhem juntos, superem desafios e construam um futuro baseado no respeito mútuo e no crescimento conjunto. A iniciativa reforça o compromisso da Prefeitura de Tefé em investir em ações que promovam a qualidade de vida e o fortalecimento das famílias no município.